Ликвидирована разбойничья банда на Левобережье, которая пытала пенсионеров утюгом
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Прокуратура Полтавской области обезвредила межрегиональную преступную группу лиц, которые грабили и совершали дерзкие разбойные нападения на жилища пожилых людей, нанося последним телесные повреждения и угрожая физической расправой с помощью раскаленного утюга. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Полтавской области, передает УНН.
“При процессуальном руководстве прокуратуры Полтавской области 4 задержанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.187 (разбой), ч. 3 ст. 186 (грабеж) УК Украины”, - говорится в сообщении.
Во время досудебного расследования установлено, что преступная группировка действовала на территории Полтавской области и других регионов Украины. Группа грабила и совершала дерзкие разбойные нападения на квартиры пожилых лиц.
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Злоумышленники, проникая в дома потерпевших, связывали последних, наносили им телесные повреждения, в том числе раскаленным утюгом, и угрожая физической расправой отбирали денежные средства и личные вещи. Так, обнаружен и изъят утюг со следами, вероятно, кожи и крови пострадавших.
Жертвами преступных действий последних стали пожилые люди 1923 г.р., 1938 г.р.
Правонарушители задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины.
По результатам проведенных 17 санкционированных обысков на территории Полтавской, Киевской и Днепропетровской областей в домах задержанных лиц обнаружено и изъяты вещи, принадлежащие потерпевшим.
Досудебное расследование продолжается.
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Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Отметим, что жестокие разбойные нападения в Полтавской области были зафиксированы в сентябре текущего года. Так, в одном из сел Гадяцкого района преступники отобрали деньги у пары пенсионеров с применением раскаленного утюга.
Напомним, суд назначил пожизненное заключение за убийство с пытками двух старушек в Черниговской области.