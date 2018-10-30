Знешкоджено розбійну банду на Лівобережжі, яка катувала пенсіонерів праскою

ukru
Ексклюзив
15:27 • 36764 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 70981 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 121752 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 105586 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 98526 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 110366 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 129253 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 74456 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 82723 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 166266 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
4.5 м/с
70 %
752 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

ГУР: росіяни викрали щонайменше 164 артефакти з окупованого Криму

24 березня, 09:50 • 65506 перегляди
Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

Коаліція дронів виділила €20 млн на розвідувальні дрони для України

24 березня, 10:32 • 114330 перегляди
Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

Румунія та Болгарія стурбовані переговорами США та росії щодо Чорного моря - FT

24 березня, 10:58 • 92621 перегляди
90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

90% запущених рф дронів збиваються - Повітряні сили

24 березня, 10:59 • 72223 перегляди
В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

В ОП підтвердили, що делегація України залишається в Саудівській Аравії для консультацій з США

24 березня, 11:33 • 70372 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 121752 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 129253 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 166267 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 509406 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 589127 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

16:15 • 11204 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

15:51 • 13293 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

14:21 • 24350 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 54395 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

24 березня, 08:17 • 58357 перегляди
Актуальне
Знешкоджено розбійну банду на Лівобережжі, яка катувала пенсіонерів праскою

Знешкоджено розбійну банду на Лівобережжі, яка катувала пенсіонерів праскою

Київ • УНН

 • 12782 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Прокуратура Полтавської області знешкодила міжрегіональну злочинну групу осіб, які грабували та вчиняли зухвалі розбійні напади на помешкання літніх людей, спричиняючи останнім тілесні ушкодження та погрожуючи фізичною розправою за допомогою розпеченої праски. Про це повідомила прес-служба прокуратури Полтавської області, передає УНН.

“За процесуального керівництва прокуратури Полтавської області 4 затриманим особам повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.187 (розбій), ч. 3 ст. 186 (грабіж) КК України”, — йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування встановлено, що злочинне угруповання діяло на території Полтавської області та інших регіонів України. Група грабувала та вчиняла зухвалі розбійні напади на помешкання літніх осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд арештував одного з двох екс-міліціонерів, яких розшукували 7 років за катування праскою

Зловмисники, проникаючи до будинків потерпілих, зв’язували останніх, завдавали їм тілесні ушкодження, у тому числі розпеченою праскою, та погрожуючи фізичною розправою забирали грошові кошти і особисті речі. Так, виявлено та вилучено праску зі слідами, ймовірно, шкіри та крові потерпілих.

Потерпілими від злочинних дій останніх є літні люди 1923 р.н., 1938 р.н.

Правопорушників затримано у порядку ст. 208 КПК України.

За результатами проведених 17 санкціонованих обшуків на території Полтавської, Київської та Дніпропетровської областей у помешканнях затриманих осіб виявлено та вилучено речі, належні потерпілим.

Досудове розслідування триває.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Правоохоронці затримали другого нападника на ювелірну крамницю у Києві

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Зазначимо, що жорстокі розбійні напади на Полтавщині були зафіксовані у вересні поточного року. Так, у одному з сіл Гадяцького району злочинці відібрали гроші у пари пенсіонерів із застосуванням розпеченої праски.

Нагадаємо, суд призначив довічне ув'язнення за вбивство з тортурами двох стареньких на Чернігівщині.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$274.15
Brent
$72.24
Bitcoin
$88,456.30
S&P 500
$5,753.23
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.75
Ethereum
$2,088.44