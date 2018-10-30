Знешкоджено розбійну банду на Лівобережжі, яка катувала пенсіонерів праскою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Прокуратура Полтавської області знешкодила міжрегіональну злочинну групу осіб, які грабували та вчиняли зухвалі розбійні напади на помешкання літніх людей, спричиняючи останнім тілесні ушкодження та погрожуючи фізичною розправою за допомогою розпеченої праски. Про це повідомила прес-служба прокуратури Полтавської області, передає УНН.
“За процесуального керівництва прокуратури Полтавської області 4 затриманим особам повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.187 (розбій), ч. 3 ст. 186 (грабіж) КК України”, — йдеться у повідомленні.
Під час досудового розслідування встановлено, що злочинне угруповання діяло на території Полтавської області та інших регіонів України. Група грабувала та вчиняла зухвалі розбійні напади на помешкання літніх осіб.
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Зловмисники, проникаючи до будинків потерпілих, зв’язували останніх, завдавали їм тілесні ушкодження, у тому числі розпеченою праскою, та погрожуючи фізичною розправою забирали грошові кошти і особисті речі. Так, виявлено та вилучено праску зі слідами, ймовірно, шкіри та крові потерпілих.
Потерпілими від злочинних дій останніх є літні люди 1923 р.н., 1938 р.н.
Правопорушників затримано у порядку ст. 208 КПК України.
За результатами проведених 17 санкціонованих обшуків на території Полтавської, Київської та Дніпропетровської областей у помешканнях затриманих осіб виявлено та вилучено речі, належні потерпілим.
Досудове розслідування триває.
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Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Зазначимо, що жорстокі розбійні напади на Полтавщині були зафіксовані у вересні поточного року. Так, у одному з сіл Гадяцького району злочинці відібрали гроші у пари пенсіонерів із застосуванням розпеченої праски.
Нагадаємо, суд призначив довічне ув'язнення за вбивство з тортурами двох стареньких на Чернігівщині.