Суд призначив довічне ув'язнення за вбивство з тортурами двох стареньких на Чернігівщині

“Вироком Ічнянського районного суду дорослих спільниць визнано винними у втягненні неповнолітнього у злочинну діяльність, розбої та умисному вбивстві при обтяжуючих обставинах (ч. 1 ст. 304, ч. 4 ст. 187, п. п. 1, 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115 КК України) та засуджено до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна. Неповнолітнього визнано винним у розбої, умисному вбивстві при обтяжуючих обставинах та викраденні документів (ч. 4 ст. 187, п. п. 1, 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 357 КК України) та призначено покарання у виді 15 років позбавлення волі”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, подія трапилась у жовтні 2015 року. Дві жінки та неповнолітній, жителі Бахмацького району, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, з метою заволодіння майном, проникли до житла пенсіонерок (1920 та 1926 року народження), що в с. Софіївка Ічнянського району.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Колектори”, які погрозами зґвалтувань і тортур заволоділи 7 млн гривень, постали перед судом

Продовжуючи свої злочинні наміри, заподіяли потерпілим близько тридцяти ударів по різним частинам тіла, спричиняли термічні опіки шкіри, що завдавало їм фізичний біль та страждання. Внаслідок отриманих тілесних ушкоджень потерпілі померли на місці події. Реалізуючи корисливі мотиви, обвинувачені заволоділи грошима в сумі 3,6 тис грн та майном потерпілих (документами, орденами і медалями).

Ухвалюючи рішення, суд погодився із принциповою позицією прокурора щодо призначення максимальної міри покарання за вчинення інкримінованих злочинів. Законність вироку суду першої інстанції підтвердив Апеляційний суд Чернігівської області.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві перед судом постануть грабіжники, які катували і вбивали людей

Остаточну крапку у справі поставив Верховний Суд, який 24 жовтня 2018 року залишив без змін попередні судові рішення у кримінальному провадженні. Постанова суду касаційної інстанції є остаточною та оскарженню не підлягає. Вирок набрав законної сили, обвинувачені відбувають призначені судом покарання.

Як повідомляв УНН, суд виніс вирок банді підлітків, які роками тероризували одне з сіл на Житомирщині. Раніше на Хмельниччині суд дав розбійникам 27 років на трьох за напад на стареньку.