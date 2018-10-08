На Хмельниччині розбійникам суд дав 27 років на трьох за напад на стареньку

“З урахуванням усіх обставин справи, вироком суду осіб засуджено до покарання у виді 10, 9 та 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна та зобов’язано відшкодувати потерпілій завдану майнову та моральну шкоду”, — йдеться у повідомленні.

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Слідчі встановили, що 25 грудня 2017 року троє, раніше судимих за вчинення злочинів проти власності зловмисників, під час спільного розпивання алкогольних напоїв вирішили вчинити розбійний напад на 80-річну пенсіонерку з м. Ізяслав.

Реалізуючи свій злочинний умисел, для маскування та приховування обличчя вони одягли маски та пішли до будинку жінки.

Коли старенька, почувши гавкіт собаки, вийшла на подвір’я, двоє чоловіків 50 та 30 років та їх 20-річна спільниця проникли до будинку та заховались у ванній кімнаті.

Дочекавшись, доки господарка повернеться у житло, та маючи на меті заволодіти її майном, зловмисники напали на неї та із застосуванням фізичної сили почали вимагати грошові кошти та золоті вироби.

Усвідомлюючи небезпеку для свого життя, потерпіла була змушена повідомити, де знаходяться її збереження. Заволодівши грошовими коштами в сумі 1500 грн та мобільним телефоном жінки, розбійники зникли з місця злочину.

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За результатами проведення оперативно-розшукових заходів та комплексу негласних слідчих розшукових дій підозрюваних затримано правоохоронцями наступного дня.

За результатами розгляду обвинувального акту у вказаному кримінальному провадженні Ізяславським районним судом обвинувачених визнано винними у вчиненні кримінального правопорушенння, передбаченого ч. 3 ст. 187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло, вчинений за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Києві перед судом постануть грабіжники, які катували і вбивали людей.