За побиття до смерті і зухвалий розбій 4 бандитам погрожує до 15 років тюрми
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Прокуратура Київської області повідомила про підозру ще двом особам, які в березні 2018 року здійснили зухвалий розбійний напад на сім’ю у Бориспільському районі. Жорстоко побивши потерпілу до смерті, четверо чоловіків заволоділи ювелірними виробами та грошовими коштами в сумі 430 тисяч доларів США. Про це повідомила прес-служба відомства, передає УНН.
“Наразі за процесуального керівництва місцевої прокуратури ще двом зловмисникам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України. За клопотанням прокуратури 4 підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна”, — йдеться у повідомленні.
У ході досудового розслідування встановлено, що в березні 2018 року четверо чоловіків, одягнені в балаклави, проникли через металопластикове вікно до приватного будинку в одному із сіл Бориспільського району, де проживав син разом з матір’ю.
Так, зловмисники зв’язали за допомогою пластикових хомутів потерпілих, побили їх та, погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, заволоділи ювелірними виробами та грошовими коштами в сумі 430 тисяч доларів США.
Потерпілі не могли самостійно звільнитися і лише вранці наступного дня їх звільнили сусіди та повідомили про цей випадок у правоохоронні органи. Від отриманих тілесних ушкоджень 72-річна потерпіла померла.
Бориспільською місцевою прокуратурою двом чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами) КК України.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, п'яти учасникам резонансного пограбування із Грузії оголошено про підозру.