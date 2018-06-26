П'яти учасникам резонансного пограбування із Грузії оголошено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Прокуратура міста Києва повідомила про підозру членам банди, які здійснили розбійний напад на сімейну пару та заволоділи грошовими коштами у розмірі понад 3,5 млн грн. Про це повідомила прес-служба Генеральної прокуратури України, передає УНН.
“Оголошено про підозру у вчиненні злочинів у складі озброєної банди 5 громадянам Грузії, які 14 листопада 2017 року в м. Києві поблизу одного з автосалонів з використанням вогнепальної зброї здійснили заздалегідь спланований розбійний напад на потерпілого та заволоділи його грошовими коштами в сумі 3 млн 505 тис. грн, що викликало значний суспільний резонанс”, — йдеться у повідомленні.
У ході проведеного комплексу негласних слідчих (розшукових) заходів правоохоронцями задокументовано ретельну підготовку злочинців, вилучено 8 одиниць вогнепальної зброї та боєприпаси, балаклави, 6 транспортних засобів та 22 автомобільних номерних знаки вітчизняної реєстрації, які використовувалися останніми для проведення розвідувальних заходів щодо об’єкта злочину та прикриття злочинної діяльності.
Наразі організатор і троє членів банди перебувають під вартою. Також правоохоронцями перевіряється причетність злочинного угруповання до скоєння аналогічних злочинів в інших регіонах.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, його хід перебуває на контролі Генеральної прокуратури України. Згідно із законом такі дії караються позбавленням волі на строк від 5 до 15 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, 14 листопада 2017 року у Києві затримали злочинців, які вчинили розбійний напад біля автосалону та викрали 3,5 млн грн.