Пяти участникам резонансного ограбления из Грузии объявлено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Прокуратура города Киева сообщила о подозрении членам банды, совершивших разбойное нападение на семейную пару и завладели денежными средствами в размере более 3,5 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.
“Объявлено о подозрении в совершении преступлений в составе вооруженной банды 5 гражданам Грузии, 14 ноября 2017 года в г. Киеве возле одного из автосалонов с использованием огнестрельного оружия совершили заранее спланированное разбойное нападение на потерпевшего и завладели его денежными средствами в сумме 3 млн 505 тыс. грн, что вызвало значительный общественный резонанс”, - говорится в сообщении.
В ходе проведенного комплекса негласных следственных (розыскных) мероприятий правоохранителями задокументирована тщательная подготовка преступников, изъяты 8 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы, балаклавы, 6 транспортных средств и 22 автомобильных номерных знака отечественной регистрации, которые использовались последними для проведения разведывательных мероприятий в отношении объекта преступления и прикрытия преступной деятельности.
Сейчас организатор и трое членов банды находятся под стражей. Также правоохранителями проверяется причастность преступной группировки к совершению аналогичных преступлений в других регионах.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его ход находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины. Согласно закону такие действия наказываются лишением свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества.
Напомним, 14 ноября 2017 года в Киеве задержали преступников, совершивших разбойное нападение возле автосалона и похитили 3,5 миллиона грн.