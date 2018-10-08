У Києві перед судом постануть грабіжники, які катували і вбивали людей

“Прокуратура міста Києва направила до Оболонського районного суду столиці обвинувальний акт щодо групи осіб, причетних до розбійного нападу на стоматолога у Черкаській області та зухвалого вбивства у власній квартирі підприємця у Оболонському районі столиці”, — йдеться у повідомленні.

Обидва злочини сталися у жовтні 2017 року. Першою жертвою нападників став лікар-стоматолог з міста Корсунь-Шевченківський Черкаської області. Під приводом отримання медичної допомоги зловмисники проникли його в робочий кабінет. Завдавши лікарю удар рукояткою пістолета по голові, нападники зв’язали його пластиковою стяжкою та почали жорстоко бити, вимагаючи гроші. Заволодівши речами потерпілого на суму близько 20 тис. гривень, грабіжники залишили непритомного чоловіка зв’язаним на підлозі та втекли.

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Наступною жертвою злочинної групи став підприємець із Києва. Дізнавшись, що той зберігає вдома цінності, зловмисники 4 дня слідкували за ним, вивчаючи територію та обстановку.

Вибравши слушний момент, нападникам вдалось проникнути в квартиру потерпілого та зв’язати його. Після 4 годин фізичного знущання, яке полягало у нанесенні ударів гирею по голові та інших жорстоких методах, нападники заволоділи цінними речами потерпілого на суму понад 30 тис. гривень та покинули місце скоєння злочину, заливши чоловіка у квартирі зі зв’язаними руками та ногами. Повернувшись в квартиру за кілька годин, зловмисники продовжили катування та пошук грошей. Не отримавши від потерпілого потрібну інформацію, нападники позбавили його життя.

Завдяки наполегливій роботі працівників ГУ НП в м. Києві, столичної прокуратури та прокуратури Вінницької області зловмисників, які вчинили ці тяжкі злочини, вдалося встановити та затримати. Ними виявилися двоє чоловіків 1991 та 1977 р.н., уродженці Кіровоградської та Черкаської областей. У ході слідства з’ясувалося, що усі дії зловмисників під час вчинення злочинів координував за допомогою мобільного телефону 28-річний засуджений, який у цей час відбував покарання в одній з виправних колоній у Вінницькій області. Він же надавав зловмисникам інформацію про потерпілих.

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На цей час обвинувальний акт відносно трьох учасників цієї злочинної групи скеровано до суду для розгляду по суті. Всім фігурантам обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, слідчі Нацполіції завершили розслідування діяльності ОЗГ, яка здійснювала серійні пограбування ювелірних крамниць, чим завдала збитків на 16 мільйонів гривень.