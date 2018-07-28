Група рекетирів гарячою праскою катувала підприємця і вимагала "викуп"

ukru
Ексклюзив
17:08 • 39857 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

15:22 • 72921 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

15:09 • 80785 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

13:46 • 107152 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 89381 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 114007 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 155871 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 188967 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 286854 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167068 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1 м/с
86 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

25 березня, 09:11 • 113989 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

25 березня, 09:56 • 103620 перегляди
Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

25 березня, 10:16 • 96158 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 45035 перегляди
Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

Україна передала список об’єктів, по яким не можуть бути завдані удари - Зеленський

16:44 • 48650 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

13:46 • 107152 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 155867 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 286854 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 217865 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 244573 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 21909 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 37927 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 45035 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 50753 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 65095 перегляди
Актуальне
Група рекетирів гарячою праскою катувала підприємця і вимагала "викуп"

Група рекетирів гарячою праскою катувала підприємця і вимагала "викуп"

Київ • УНН

 • 19167 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Поліція Київщини затримала групу чоловіків за зухвалий розбійний напад. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Київській області, передає УНН.

“У квітні цього року четверо нападників ввірвались до будинку жителя с. Лаврики, що на Сквирщині. Застосувавши фізичну силу до подружжя, зв’язали їх клейкою стрічкою, гарячою праскою катували господаря та вимагали гроші. Після чого із сейфу викрали 2 тисячі доларів США, 120 тисяч гривень та зникли з місця злочину на автомобілі”, — йдеться у повідомленні.

За даним фактом слідством Сквирського відділу поліції було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Ірпіні стався зухвалий розбійний напад

Як зазначається, поліція Київської області вела розшуки зловмисників упродовж трьох місяців. Розроблялися оперативні комбінації, щоб вийти на слід злочинців. На пошуки нападників була орієнтована поліція сусідніх регіонів. Хід розкриття розбійного нападу постійно заслуховувався керівництвом поліції Київщини. У результаті слідчо-оперативних заходів усіх учасників злочину було затримано у різний час та у різних куточках країни.

Ними виявилися 25-річний молодик із Закарпаття, 27-річний місцевий житель, 55-річний раніше судимий киянин та 67-річний іноземець.

Усім зловмисникам повідомлено про підозру у вчинені розбійного нападу. Судом обрано міру запобіжного заходу: наймолодшому учаснику злочину — тримання під вартою, його поплічникам обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині поліція затримала лідера та кілера однієї з найбільших злочинних організацій України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$277.75
Brent
$72.24
Bitcoin
$87,919.30
S&P 500
$5,764.10
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,056.50
Ethereum
$2,076.21