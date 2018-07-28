Група рекетирів гарячою праскою катувала підприємця і вимагала "викуп"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Поліція Київщини затримала групу чоловіків за зухвалий розбійний напад. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції у Київській області, передає УНН.
“У квітні цього року четверо нападників ввірвались до будинку жителя с. Лаврики, що на Сквирщині. Застосувавши фізичну силу до подружжя, зв’язали їх клейкою стрічкою, гарячою праскою катували господаря та вимагали гроші. Після чого із сейфу викрали 2 тисячі доларів США, 120 тисяч гривень та зникли з місця злочину на автомобілі”, — йдеться у повідомленні.
За даним фактом слідством Сквирського відділу поліції було відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 Кримінального кодексу України (Розбій).
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Як зазначається, поліція Київської області вела розшуки зловмисників упродовж трьох місяців. Розроблялися оперативні комбінації, щоб вийти на слід злочинців. На пошуки нападників була орієнтована поліція сусідніх регіонів. Хід розкриття розбійного нападу постійно заслуховувався керівництвом поліції Київщини. У результаті слідчо-оперативних заходів усіх учасників злочину було затримано у різний час та у різних куточках країни.
Ними виявилися 25-річний молодик із Закарпаття, 27-річний місцевий житель, 55-річний раніше судимий киянин та 67-річний іноземець.
Усім зловмисникам повідомлено про підозру у вчинені розбійного нападу. Судом обрано міру запобіжного заходу: наймолодшому учаснику злочину — тримання під вартою, його поплічникам обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині поліція затримала лідера та кілера однієї з найбільших злочинних організацій України.