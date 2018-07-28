Группа рэкетиров горячим утюгом пытала бизнесмена и требовала "выкуп"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Полиция Киевщины задержала группу мужчин за дерзкое разбойное нападение. Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Киевской области, передает УНН.
“В апреле этого года четверо нападавших ворвались в дом жителя с. Лаврики в Сквирском районе. Применив физическую силу к супругам, связали их клейкой лентой, горячим утюгом пытали хозяина и требовали деньги. После чего из сейфа похитили 2 тысячи долларов США, 120 тысяч гривен и скрылись с места преступления на автомобиле”, - говорится в сообщении.
По данному факту следствием Сквирского отдела полиции было открыто уголовное производство по ч.3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (Разбой).
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Как отмечается, полиция Киевской области вела поиски злоумышленников в течение трех месяцев. Разрабатывались оперативные комбинации, чтобы выйти на след преступников. На поиски нападавших была ориентирована полиция соседних регионов. Ход раскрытия разбойного нападения постоянно заслушивался руководством полиции Киевской области. В результате следственно-оперативных мероприятий все участники преступления были задержаны в разное время и в разных уголках страны.
Ими оказались 25-летний парень из Закарпатья, 27-летний местный житель, 55-летний ранее судимый киевлянин и 67-летний иностранец.
Всем злоумышленникам было сообщено о подозрении в совершении разбойного нападения. Судом избрана мера пресечения: самому младшему участнику преступления — содержание под стражей, его приспешникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Им грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Днепропетровской полиция задержала лидера и киллера одной из крупнейших преступных организаций Украины.