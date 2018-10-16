Суд виніс вирок банді підлітків, які роками тероризували одне з сіл на Житомирщині

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Верховний Суд України підтвердив вироки місцевих судів, якими було засуджено чотирьох членів розбійного угруповання, які систематично здійснювали напади і скоїли тяжке умисне вбивство у Житомирській області. Про це повідомив відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, передає УНН.

“За принципової позиції прокурорів Верховним Судом поставлено крапку у доведеності вини та законності судових рішень щодо чотирьох розбійників та жорстоких вбивць літнього чоловіка”, — йдеться у повідомленні.

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ГПУ відстояла у Верховному Суді законність вироку Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області та ухвали апеляційного суду Житомирської області, якими трьох неповнолітніх та дорослого визнано винними у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 185, ч. ч. 3, 4 ст. 187, п.п. 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК України. Неповнолітніх засуджено до 11 років 6 місяців позбавлення волі, а дорослого, який втягнув їх у злочинну діяльність, — до 13 років позбавлення волі.

Зокрема, зазначені особи обвинувачувалися у вчиненні ряду крадіжок, розбійних нападів, які вони зухвало вчиняли упродовж 2013-2014 років в одному із сіл Житомирської області, нападаючи на сплячих у своїх домівках громадян.

Завершили свою злочинну діяльність правопорушники цинічним жорстоким вбивством одинокого чоловіка похилого віку, якого катували вогнем упродовж тривалого часу в його ж будинку, вимагаючи гроші, завдавши понад 50 ударів руками, ногами, побутовими предметами. Відібравши в результаті декілька пачок цигарок та біля 400 грн, злочинці залишили потерпілого у будинку, який підпалили, намагаючись приховати сліди своїх злочинних дій.

Нагадаємо, на Хмельниччині суд дав розбійникам 27 років на трьох за напад на стареньку.

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