Суд вынес приговор банде подростков, которые годами терроризировали одно из сел в Житомирской области

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Киев  •  УНН

 • 15544 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Верховный Суд Украины подтвердил приговоры местных судов, которыми были осуждены четыре члена разбойной группировки, которые систематически нападали на местных жителей и совершили тяжкое умышленное убийство в Житомирской области. Об этом сообщил отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, передает УНН.

“При принципиальной позиции прокуроров Верховным Судом была поставлена ​​точка в доказанности вины и законности судебных решений по четырем разбойникам и жестоким убийцам пожилого мужчины”, — говорится в сообщении.

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ГПУ отстояла в Верховном суде законность приговора Бердичевского горрайонного суда Житомирской области и постановления апелляционного суда Житомирской области, которыми трех несовершеннолетних и взрослого были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185, ч. Ч. 3, 4 ст. 187, п 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 УК Украины. Несовершеннолетних суд приговорил к 11 годам 6 месяцам лишения свободы, а взрослого, который втянул их в преступную деятельность, — к 13 годам лишения свободы.

В частности, указанные лица обвинялись в совершении ряда краж, разбойных нападений, которые они дерзко совершали на протяжении 2013-2014 годов в одном из сел Житомирской области, нападая на спящих в своих домах граждан.

Завершили свою преступную деятельность правонарушители циничным жестоким убийством одинокого пожилого возраста, которого пытали огнем на протяжении длительного времени в его же доме, требуя деньги, нанеся более 50 ударов руками, ногами, бытовыми предметами. Отобрав в результате несколько пачек сигарет и около 400 грн, преступники оставили потерпевшего в доме, который подожгли, пытаясь скрыть следы своих преступных действий.

Напомним, в Хмельницкой суд дал разбойникам 27 лет на троих за нападение на старушку.

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