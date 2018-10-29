Суд назначил пожизненное заключение за убийство с пытками двух старушек в Черниговской области

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Верховным судом оставлены без удовлетворения кассационные жалобы осужденных и их защитников в процессуальном производстве о совершении тяжкого преступления - убийства двух пожилых женщин из корыстных мотивов в октябре 2015 года. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Черниговской области, передает УНН.

“Приговором Ичнянского районного суда взрослые сообщницы признаны виновными в вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность, разбой и умышленное убийстве при отягчающих обстоятельствах (ч. 1 ст. 304, ч. 4 ст. 187, п. п. 1, 4, 6, 12 ч . 2 ст. 115 УК Украины) и приговорены к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества. Несовершеннолетний признан виновным в разбое, умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и похищении документов (ч. 4 ст. 187, п. П. 1, 4, 6, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 357 УК Украины), ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы”, - говорится в сообщении.

Напомним, происшествие произошло в октябре 2015 года. Две женщины и несовершеннолетний, жители Бахмачского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью завладения имуществом, проникли в жилище пенсионерок (1920 и 1926 года рождения) в с. Софиевка Ичнянского района.

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Продолжая свои преступные намерения, они причинили потерпевшим около тридцати ударов по различным частям тела, вызывали термические ожоги кожи, что вызвало у них физическую боль и страдания. В результате полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия. Реализуя корыстные мотивы, обвиняемые завладели деньгами в сумме 3,6 тыс грн и имуществом потерпевших (документами, орденами и медалями).

Принимая решение, суд согласился с принципиальной позицией прокурора о назначении максимальной меры наказания за совершение инкриминируемых преступлений. Законность приговора суда первой инстанции подтвердил Апелляционный суд Черниговской области.

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Окончательную точку в деле поставил Верховный Суд, когда 24 октября 2018 года оставил без изменений предыдущие судебные решения в уголовном производстве. Постановление суда кассационной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит. Приговор вступил в законную силу, обвиняемые отбывают назначенное судом наказание.

Как сообщал УНН, суд вынес приговор банде подростков, которые годами терроризировали одно из сел в Житомирской области. Ранее в Хмельницкой области суд дал разбойникам 27 лет на троих за нападение на старушку.

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