Потеряла сознание на сцене: в детском лагере в Херсонской области умерла 15-летняя девочка
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. В Херсонской области во время вечернего выступления на сцене в лагере "Буревестник" внезапно умерла девочка. Об этом сообщает пресс-служба "АрселорМиттал", передает УНН.
Детали
Вчера около 21:00 15-летняя девочка потеряла сознание на сцене. Как сообщается, медицинские работники лагеря сразу оказали ей первую медицинскую помощь, провели реанимационные мероприятия и вызвали карету "скорой" медицинской помощи из Геническа. Затем медики решили транспортировать ребенка в больницу каретой "скорой" предприятия. Однако реанимационные мероприятия врачей лагеря и больницы не помогли.
По предварительным выводам медэкспертов, девочка умерла из-за острой сердечной недостаточности, вызванной кардиомиопатией. Однако согласно медицинской справке о состоянии здоровья (форма 079), которая является обязательным условием для отдыха в лагере, проблем со здоровьем у ребенка не было. Сообщается, что в справке не было указано никаких диагнозов и рекомендаций врача по ограничению физической активности.
В тот вечер девочка выступала на сцене вместе с другими детьми. В общем, как говорят педагоги, она была активной и инициативной, лидером, капитаном отряда. Всегда участвовала во всех лагерных мероприятиях и часто сама придумывала интересные развлечения для детей.
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"На всех массовых мероприятиях, которые проводятся в лагерях обязательно дежурят медицинские работники и машина скорой помощи. Так было и во время этого трагического случая. Медики лагеря мгновенно начали оказывать девушке первую медицинскую помощь и вызвали "скорую". К сожалению, действия медиков не дали результата. В реанимационном отделении Генической больницы констатировали биологическую смерть девочки", - говорится в сообщении.
По факту смерти ребенка в лагере проводится специальное расследование.
Напомним
В Запорожской больнице умер 12-летний мальчик, которому стало плохо в детском лагере Херсонской области.