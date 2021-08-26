У Запоріжжі помер 12-річний хлопчик, який впав у кому у дитячому таборі

Цитата

"Тимофій нас покинув… 50 хвилин проводили реанімаційні заходи, але сердечко так і не застукало. Боляче”, – написала заступниця голови ОДА.

Нагадаємо

Тимофію різко стало зле під час фізичного навантаження у таборі в Херсонській області. Його доправили в лікарню Херсона непритомного із судомами і підключили до апарату ШВЛ. Мама хлопчика наполягла на терміновому транспортуванні дитини у лікарню Запоріжжя.