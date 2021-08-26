У Запоріжжі помер 12-річний хлопчик, який впав у кому у дитячому таборі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. У Запорізькій лікарні помер 12-річний Тимофій, якому кілька днів тому стало зле в дитячому таборі Херсонської області. Про це повідомила заступниця голови ОДА Злата Некрасова, інформує УНН.
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"Тимофій нас покинув… 50 хвилин проводили реанімаційні заходи, але сердечко так і не застукало. Боляче”, – написала заступниця голови ОДА.
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Тимофію різко стало зле під час фізичного навантаження у таборі в Херсонській області. Його доправили в лікарню Херсона непритомного із судомами і підключили до апарату ШВЛ. Мама хлопчика наполягла на терміновому транспортуванні дитини у лікарню Запоріжжя.