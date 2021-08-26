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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
11:09 • 7704 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 129617 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 133272 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 194856 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 229851 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140654 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132497 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Запорожье умер 12-летний мальчик, который впал в кому в детском лагере

В Запорожье умер 12-летний мальчик, который впал в кому в детском лагере

Киев  •  УНН

 • 62856 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Запорожской больнице скончался 12-летний Тимофей, которому несколько дней назад стало плохо в детском лагере Херсонской области. Об этом сообщила заместитель председателя ОГА Злата Некрасова, информирует УНН.

Цитата

"Тимофей нас покинул... 50 минут проводили реанимационные мероприятия, но сердечко так и не застучало. Больно", — написала заместитель председателя ОГА.

Напомним

Тимофею резко стало плохо во время физической нагрузки в лагере в Херсонской области. Его доставили в больницу Херсона без сознания с судорогами и подключили к аппарату ИВЛ. Мама мальчика настояла на срочной транспортировке ребенка в больницу Запорожья.

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