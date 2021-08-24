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У дитячому таборі в Херсонській області дитині стало погано: хлопчик впав у кому

Київ • УНН

 • 19794 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Швидка допомога забрала 12-річного хлопчика з судомами, якому стало погано під час фізичного навантаження, з дитячого табору в Херсонській області. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила заступник глави Запорізької ОДА Злата Некрасова, передає УНН.

Цитата

“Дитині різко стало погано під час фізичного навантаження, забрала швидка без свідомості з судомами. Зараз дитина в глибокій комі під ШВЛ. Діагноз не встановлено”, — написала Некрасова.

Деталі

Хлопчика доставили у лікарню Херсона і підключили до апарату ШВЛ. “Лікарі нашої обласної лікарні повністю включені в процес допомоги дитині”, — заявила Некрасова. Але не дивлячись на це, діагноз лікарі встановити не могли. Мама хлопчика наполягла на терміновому транспортуванні у лікарню Запоріжжя. До 22:30 хлопчика доставили в Запорізьку обласну лікарню. Після цього Некрасова повідомила, що хлопчика транспортували в 5 міську лікарню на МРТ.

Нагадаємо

Контролери виявили 62 порушення в дитячому спортивному таборі на Прикарпатті, де отруїлися 16 дітей.

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