У дитячому таборі в Херсонській області дитині стало погано: хлопчик впав у кому

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“Дитині різко стало погано під час фізичного навантаження, забрала швидка без свідомості з судомами. Зараз дитина в глибокій комі під ШВЛ. Діагноз не встановлено”, — написала Некрасова.

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Хлопчика доставили у лікарню Херсона і підключили до апарату ШВЛ. “Лікарі нашої обласної лікарні повністю включені в процес допомоги дитині”, — заявила Некрасова. Але не дивлячись на це, діагноз лікарі встановити не могли. Мама хлопчика наполягла на терміновому транспортуванні у лікарню Запоріжжя. До 22:30 хлопчика доставили в Запорізьку обласну лікарню. Після цього Некрасова повідомила, що хлопчика транспортували в 5 міську лікарню на МРТ.

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