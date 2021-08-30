Знепритомніла на сцені: у дитячому таборі на Херсонщині померла 15-річна дівчинка

Деталі

Учора близько 21:00 15-річна дівчинка знепритомніла на сцені. Як повідомляється, медичні працівники табору одразу надали їй першу медичну допомогу, провели реанімаційні заходи та викликали карету “швидкої” медичної допомоги з Генічеська. Потім медики вирішили транспортувати дитину до лікарні каретою “швидкої” підприємства. Проте реанімаційні заходи лікарів табору та лікарні не допомогли.

За попередніми висновками медекспертів, дівчинка померла через гостру серцеву недостатність, викликану кардіоміопатією. Проте згідно з медичною довідкою про стан здоров’я дитини (форма 079), яка є обов’язковою умовою для відпочинку у таборі, проблем зі здоров’ям дитина не мала. Повідомляється, що у довідці не було вказано жодних діагнозів та рекомендацій лікаря щодо обмеження фізичної активності.

У той вечір дівчинка виступала на сцені разом із іншими дітьми. Загалом, як кажуть педагоги, вона була активною та ініціативною, лідеркою, капітаном загону. Завжди брала участь в усіх таборових заходах та часто сама вигадувала цікаві розваги для дітей.

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“На всіх масових заходах, які проводяться в таборах обов’язково чергують медичні працівники та машина швидкої допомоги. Так було і під час цього трагічного випадку. Медики табору миттєво почали надавати дівчині першу медичну допомогу та викликали „швидку“. На жаль, дії медиків не дали результату. У реанімаційному відділенні Генічеської лікарні констатували біологічну смерть дівчинки”, — сказано у повідомленні.

За фактом смерті дитини в таборі проводиться спеціальне розслідування.

Нагадаємо

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