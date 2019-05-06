Найдены два "черных ящика" сгоревшего в РФ самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Обнаружены оба "черных ящика" с борта авиалайнера, который накануне загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах, передает УНН.
"Оба ящика обнаружены. Их состояние подлежит уточнению. Подлежат ли они расшифровке, будет понятно после их вскрытия", - сообщил собеседник.
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Напомним, самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В "Аэрофлоте" заявили о возгорании двигателя после посадки.
В СК РФ заявляли, что в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
Также опубликован список пассажиров, которые выжили в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в России.