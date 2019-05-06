Знайдено два "чорні ящики" літака, який згорів у РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Виявлено обидва "чорні ящики" з борту авіалайнера, який напередодні загорівся при аварійній посадці в аеропорту Шереметьєво. Про це ТАСС повідомило джерело в екстрених службах, передає УНН.
"Обидва ящика виявлені. Їх стан підлягає уточненню. Чи підлягають вони розшифровці, буде зрозуміло після їх розтину", - повідомив співрозмовник.
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Нагадаємо, літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот" 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. В "Аерофлоті" заявили про спалах двигуна після посадки.
У СК РФ заявляли, що в результаті катастрофи літака SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво загинула 41 людина.
Також опубліковано список пасажирів, які вижили в катастрофі SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво в Росії.