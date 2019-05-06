Пілот SSJ-100 розповів подробиці про авіакатастрофу в Шереметьєво

За його словами, в літак дійсно вдарила блискавка: “Яскравий спалах, хлопок”. Через це лайнер втратив радіозв’язок і перейшов в режим прямого управління, зазначив пілот. Радіозв’язок екіпажу вдалося відновити через аварійну частоту, але вона була короткочасною і переривистою.

При посадці “швидкість була невелика, звичайна, все згідно оперативного збірника екіпажу”, підкреслив Євдокімов. Пожежа, за його словами, почалася після посадки: “Пожежа, я так розумію, через приземлення. Причина, напевно, в цьому”.

Про те, що сталося розповіла Baza і бортпровідник SSJ-100 Тетяна Касаткіна. Вона також підтвердила, що в літак ударила блискавка — був спалах і хлопок: “Ми ... потрапили в хмару, був сильний град — чути було шум за бортом. І в цей момент стався хлопок, по ходу літака — зліва”.

Слідом за цим, за її словами, було прийнято рішення про повернення в аеропорт. Про те, як і чому сталося загоряння, вона не уточнила: “Було видно, коли літак горів, я побачила, що пожежа. Літак зупинився (в аеропорту). Але самого полум’я в літаку не було. Пасажири кажуть, що почали плавитися ілюмінатори, коли ми ще котилися”, — зазначила вона.

Раніше стало відомо, що СК РФ підтвердив кількість жертв авіакатастрофи, “Аерофлот” — немає даних про 45 пасажирів.