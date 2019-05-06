СК РФ підтвердив кількість жертв авіакатастрофи, "Аерофлот" - немає даних про 45 пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В результаті катастрофи літака SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво загинула 41 людина. Про це журналістам повідомила представник Московського міжрегіонального слідчого управління на транспорті СК РФ Олена Марковська, передає УНН.
“41 людина загинула”, — сказала вона. Всього на борту знаходилися 78 осіб, 37 з них вижили, в тому числі чотири члени екіпажу.
У той же час, на сайті авіакомпанії “Аерофлот” опублікований список пасажирів, які вижили в катастрофі з літаком Sukhoi Superjet 100, що виконував рейс Москва — Мурманськ.
“Список неповний. В даний час уточнюється інформація по іншим пасажирам рейсу. У міру надходження інформації список буде доповнюватися”, — йдеться в повідомленні. Зараз в списку 33 людини, п’ятеро з них госпіталізовані.
Нагадуємо, говорити про можливу заборону польотів літаків Sukhoi Superjet 100 після катастрофи в аеропорту Шереметьєво передчасно, заявили російському агентству ТАСС в неділю в Росавіації.