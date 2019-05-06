СК РФ подтвердил количество жертв авиакатастрофы, у "Аэрофлота" - нет данных о 45 пассажирах
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек. Об этом журналистам сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает УНН.
“41 человек погиб”, — сказала она. Всего на борту находились 78 человек, 37 из них выжили, в том числе четыре члена экипажа.
В тоже время, на сайте авиакомпании “Аэрофлот” опубликован список пассажиров, которые выжили в катастрофе с самолетом Sukhoi Superjet 100, выполнявшим рейс Москва — Мурманск.
“Список неполный. В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться”, — говорится в сообщении. Сейчас в списке 33 человека, пятеро из них госпитализированы.
Напоминаем, говорить о возможном запрете полетов самолетов Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в аэропорту Шереметьево преждевременно, заявили российскому агентству ТАСС в воскресенье в Росавиации.