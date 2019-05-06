Росавіація: говорити про заборону польотів SSJ після НП в Шереметьєво рано
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Говорити про можливу заборону польотів літаків Sukhoi Superjet 100 після катастрофи в аеропорту Шереметьєво передчасно, заявили російському агентству ТАСС в неділю в Росавіації, інформує УНН.
“Працює комісія. Будь-які висновки (про доцільність введення заборони на польоти SSJ) передчасні”, — сказали у відомстві.
У неділю в аеропорту Шереметьєво здійснив аварійну посадку і загорівся літак Sukhoi Superjet 100 авіакомпанії “Аерофлот”, на борту якого знаходилися 78 осіб.
Слідчий комітет має дані про 37 тих, що вижили. Раніше повідомлялося про 13 загиблих, в тому числі двох дітей. У МОЗ повідомили, що також в результаті події постраждали сім чоловік.
За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу.
Як повідомляв УНН, опубліковано відео посадки лайнера з камер спостережень аеропорту.