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Росавіація: говорити про заборону польотів SSJ після НП в Шереметьєво рано

Росавіація: говорити про заборону польотів SSJ після НП в Шереметьєво рано

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Говорити про можливу заборону польотів літаків Sukhoi Superjet 100 після катастрофи в аеропорту Шереметьєво передчасно, заявили російському агентству ТАСС в неділю в Росавіації, інформує УНН.

“Працює комісія. Будь-які висновки (про доцільність введення заборони на польоти SSJ) передчасні”, — сказали у відомстві.

У неділю в аеропорту Шереметьєво здійснив аварійну посадку і загорівся літак Sukhoi Superjet 100 авіакомпанії “Аерофлот”, на борту якого знаходилися 78 осіб.

Слідчий комітет має дані про 37 тих, що вижили. Раніше повідомлялося про 13 загиблих, в тому числі двох дітей. У МОЗ повідомили, що також в результаті події постраждали сім чоловік.

За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу.

Як повідомляв УНН, опубліковано відео посадки лайнера з камер спостережень аеропорту.

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