Росавиация: говорить о запрете полетов SSJ после ЧП в Шереметьево рано
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Говорить о возможном запрете полетов самолетов Sukhoi Superjet 100 после катастрофы в аэропорту Шереметьево рано, заявили российскому агентству ТАСС в воскресенье в Росавиации, информирует УНН.
“Работает комиссия. Любые выводы (о целесообразности введения запрета на полеты ССЖ) преждевременны”, — сказали в ведомстве.
В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании “Аэрофлот”, на борту которого находились 78 человек.
Следственный комитет располагает данными о 37 выживших. Ранее сообщалось о 13 погибших, в том числе двух детях. В Минздраве сообщили, что также в результате происшествия пострадали семь человек.
По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело.
Как сообщал УНН, опубликовано видео посадки лайнера с камер наблюдений аэропорта.