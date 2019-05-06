Авіакатастрофа в РФ: опубліковано відео посадки лайнера з камер спостережень аеропорту
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. У соціальних мережах опублікували відео посадки лайнера SSJ 100 компанії “Аерофлот”, який мав виконувати рейс у Мурманськ, також стало відомо, що евакуація пасажирів з палаючого літака в Шереметьєво зайняла 55 секунд, передає УНН з посиланням на федеральне російське телебачення.
Про це повідомив в ефірі телеканалу телебачення прес-секретар “Аерофлоту” Максим Фетісов.
“Евакуація пасажирів зайняла 55 секунд при нормативі в 90 секунд”, — сказав він.
Причина пожежі на борту остаточно поки незрозуміла. Як пише ТАСС, пілоти підтвердили, що в літак під час польоту вдарила блискавка. Джерела інших ЗМІ повідомляють, що пожежа почалася вже на землі, при невдалій посадці — літак не зміг приземлитися з першого разу, а з другого вдарився носом об смугу і загорівся. “Аерофлот” в офіційній заяві підтвердив інформацію про спалах двигуна після посадки.
Нагадуємо, у авіакатастрофі — загинула 41 людина.