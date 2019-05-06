Авиакатастрофа в РФ: опубликовано видео посадки лайнера с камер наблюдений аэропорта
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. В социальных сетях опубликовали видео посадки лайнера SSJ 100 компании “Аэрофлот”, который должен был выполнять рейс в Мурманск, также стало известно, что эвакуация пассажиров из горящего самолета в Шереметьево заняла 55 секунд, передает УНН со ссылкой на федеральное российское телевидение.
Об этом сообщил в эфире телеканала телевидения пресс-секретарь “Аэрофлота” Максим Фетисов.
“Эвакуация пассажиров заняла 55 секунд при нормативе в 90 секунд”, — сказал он.
Причина пожара на борту окончательно пока непонятна. Как пишет ТАСС, пилоты подтвердили, что в самолет во время полета ударила молния. Источники других СМИ сообщают, что пожар начался уже на земле, при неудачной посадке — самолет не смог приземлиться с первого раза, а с другой ударился носом о полосу и загорелся. “Аэрофлот” в официальном заявлении подтвердил информацию о вспышке двигателя после посадки.
Напоминаем, в авиакатастрофе — погиб 41 человек.