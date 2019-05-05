У катастрофі авіалайнера в Шереметьєво, попередньо, загинула 41 людина
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Слідчий комітет у своєму розпорядженні має дані про 37 тих, що вижили з 78 пасажирів, що знаходилися на борту згорілого в аеропорту Шереметьєво літака Sukhoi Superjet 100. Про це журналістам повідомила в неділю офіційний представник СК Світлана Петренко, передає УНН з посиланням на ТАСС та російські медіа.
“На борту авіалайнера, що слідував рейсом Москва — Мурманськ, знаходилося 78 осіб, включаючи членів екіпажу. За уточненими даними, якими володіє слідство на цей момент, з них вижило 37 осіб”, — сказала вона.
Слідчі приступили до допитів потерпілих, очевидців, співробітників аеропорту та авіакомпанії-перевізника, а також інших осіб, відповідальних за експлуатацію повітряного судна.
Причина пожежі на борту остаточно поки неясна. Як пише ТАСС, пілоти підтвердили, що в літак під час польоту вдарила блискавка. Джерела інших ЗМІ повідомляють, що пожежа почалася вже на землі, при невдалій посадці — літак не зміг приземлитися з першого разу, а з другого вдарився носом об смугу і загорівся. “Аерофлот” в офіційній заяві підтвердив інформацію про спалах двигуна після посадки.
Відео з середини лайнера під час посадки: