У катастрофі авіалайнера в Шереметьєво, попередньо, загинула 41 людина

КИЇВ. 5 травня. УНН. Слідчий комітет у своєму розпорядженні має дані про 37 тих, що вижили з 78 пасажирів, що знаходилися на борту згорілого в аеропорту Шереметьєво літака Sukhoi Superjet 100. Про це журналістам повідомила в неділю офіційний представник СК Світлана Петренко, передає УНН з посиланням на ТАСС та російські медіа.