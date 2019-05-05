В катастрофе авиалайнера в Шереметьево, предварительно, погиб 41 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Следственный комитет располагает данными о 37 выживших из 78 пассажиров, находившихся на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом журналистам сообщила в воскресенье официальный представитель СК Светлана Петренко, передает УНН со ссылкой на ТАСС и российские медиа.
“На борту авиалайнера, следовавшего рейсом Москва — Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек”, — сказала она.
Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна.
Причина пожара на борту окончательно пока неясна. Как пишет ТАСС, пилоты подтвердили, что в самолет во время полета ударила молния. Источники других СМИ сообщают, что пожар начался уже на земле, при неудачной посадке — самолет не смог приземлиться с первого раза, а с другого ударился носом о полосу и загорелся. “Аэрофлот” в официальном заявлении подтвердил информацию о вспышке двигателя после посадки.
Видео из середины лайнера во время посадки: