В катастрофе авиалайнера в Шереметьево, предварительно, погиб 41 человек

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6 марта, 19:19 • 138641 просмотра

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Следственный комитет располагает данными о 37 выживших из 78 пассажиров, находившихся на борту сгоревшего в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом журналистам сообщила в воскресенье официальный представитель СК Светлана Петренко, передает УНН со ссылкой на ТАСС и российские медиа.

“На борту авиалайнера, следовавшего рейсом Москва — Мурманск, находилось 78 человек, включая членов экипажа. По уточненным данным, которыми располагает следствие к настоящему моменту, из них выжило 37 человек”, — сказала она.

Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна.

Причина пожара на борту окончательно пока неясна. Как пишет ТАСС, пилоты подтвердили, что в самолет во время полета ударила молния. Источники других СМИ сообщают, что пожар начался уже на земле, при неудачной посадке — самолет не смог приземлиться с первого раза, а с другого ударился носом о полосу и загорелся. “Аэрофлот” в официальном заявлении подтвердил информацию о вспышке двигателя после посадки.

Видео из середины лайнера во время посадки:

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