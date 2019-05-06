Пилот SSJ-100 рассказал подробности об авиакатастрофе в Шереметьево
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Денис Евдокимов, пилот самолета SSJ-100, в результате катастрофы которого погиб 41 человек, рассказал Telegram-канала Baza подробности происшествия, передает УНН со ссылкой также на материал российской газеты “Ведомости”.
По его словам, в самолет действительно ударила молния: “Яркая вспышка, хлопок”. Из-за этого лайнер потерял радиосвязь и перешел в режим прямого управления, отметил пилот. Радиосвязь экипажу удалось восстановить через аварийную частоту, но она была кратковременной и прерывистой.
При посадке “скорость была небольшая, обычная, все согласно оперативного сборника экипажа”, подчеркнул Евдокимов. Пожар, по его словам, начался после посадки: “Пожар, я так понимаю, из-за приземления. Причина, наверное, в этом”.
О произошедшем рассказала Baza и бортпроводник SSJ-100 Татьяна Касаткина. Она также подтвердила, что в самолет ударила молния — была вспышка и хлопок: “Мы... попали в тучу, был сильный град — слышен был шум за бортом. И в этот момент произошел хлопок, по ходу самолета — слева”.
Вслед за этим, по ее словам, было принято решение о возвращении в аэропорт. О том, как и почему произошло возгорание, она не уточнила: “Было видно, когда самолет горел, я увидела, что пожар. Самолет остановился (в аэропорту). Но самого пламени в самолете не было. Пассажиры говорят, что начали плавиться иллюминаторы, когда мы еще катились”, — отметила она.
Ранее стало известно, что СК РФ подтвердил количество жертв авиакатастрофы, “Аэрофлот” — нет данных о 45 пассажиров.