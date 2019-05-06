Опубликован список выживших в авиакатастрофе в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Российская авиакомпания "Аэрофлот" обнародовала список пассажиров, которые выжили в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в России. Список опубликован на сайте авиакомпании, передает УНН.
"Аэрофлот" публикует список пассажиров, которые выжили в результате авиационного происшествия с самолетом, выполнявшим рейс SU1492 Москва – Мурманск. Список неполный. В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса", - отмечает компания.
По мере поступления информации список будет дополняться, отметили в "Аэрофлоте".
В списке имена 33 людей:
- Госпитализированы:
Ранее в СК РФ заявляли, что в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
Самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В "Аэрофлоте" заявили о возгорании двигателя после посадки.