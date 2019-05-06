Опубликован список выживших в авиакатастрофе в РФ

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 92643 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101541 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103439 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 126738 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112581 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138432 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144756 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130201 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130261 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Опубликован список выживших в авиакатастрофе в РФ

Опубликован список выживших в авиакатастрофе в РФ

Киев  •  УНН

 • 10037 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Российская авиакомпания "Аэрофлот" обнародовала список пассажиров, которые выжили в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в России. Список опубликован на сайте авиакомпании, передает УНН.

"Аэрофлот" публикует список пассажиров, которые выжили в результате авиационного происшествия с самолетом, выполнявшим рейс SU1492 Москва – Мурманск. Список неполный. В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса", - отмечает компания.

По мере поступления информации список будет дополняться, отметили в "Аэрофлоте".

В списке имена 33 людей:

  • Аксенов Юрий Александрович
  • Афанасьев Виктор Юрьевич
  • Бабаев Кирилл Сергеевич
  • Ветчинкин Сергей Александрович
  • Гончаров Владимир Леонидович
  • Гринберг Татьяна Леонидовна
  • Гущина Галина Ивановна
  • Деркунская Елена Петровна
  • Евменьков Владимир Васильевич
  • Егоров Петр Викторович
  • Егорова Наталья Борисовна
  • Зимницкий Дмитрий Валерьевич
  • Киселев Василий Александрович
  • Климов Евгений Александрович
  • Ключникова Екатерина Владимировна
  • Ковба Алексей Михайлович
  • Марченков Александр Сергеевич
  • Марченкова Юлия Игоревна
  • Молчанов Олег Николаевич
  • Молчанова Юлия Александровна
  • Прищенко Валерий Дмитриевич
  • Прищенко Денис Валерьевич
  • Савченко Михаил Михайлович
  • Ситникова Марина Владимировна
  • Тихонова Людмила Николаевна
  • Харинин Дмитрий Юрьевич
  • Хлебушкин Дмитрий Вячеславович
  • Цицилин Вадим Александрович
    • Госпитализированы:
  • Белик Татьяна Леонидовна
  • Конник Марина Михайловна
  • Кузнецов Сергей Владимирович
  • Печников Василий Сергеевич
  • Шилов Антон Валентинович

    • Ранее в СК РФ заявляли, что в результате катастрофы самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.

    Самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В "Аэрофлоте" заявили о возгорании двигателя после посадки.

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