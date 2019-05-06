Опубліковано список врятованих в авіакатастрофі в РФ

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КИЇВ. 6 травня. УНН. Російська авіакомпанія "Аерофлот" оприлюднила список пасажирів, які вижили у катастрофі SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво у Росії. Список опублікований на сайті авіакомпанії, передає УНН.

"Аерофлот" публікує список пасажирів, які вижили в результаті авіаційної події з літаком, що виконував рейс SU1492 Москва - Мурманськ. Список неповний. Наразі уточнюється інформація щодо інших пасажирів рейсу", - зазначає компанія.

Зважаючи на те, як надходитиме інформація, список буде доповнюватися, відзначили в "Аерофлоті".

У списку імена 33 людей:

  • Аксьонов Юрій Олександрович
  • Афанасьєв Віктор Юрійович
  • Бабаєв Кирило Сергійович
  • Ветчинкін Сергій Олександрович
  • Гончаров Володимир Леонідович
  • Грінберг Тетяна Леонідівна
  • Гущина Галина Іванівна
  • Деркунська Олена Петрівна
  • Євменьков Володимир Васильович
  • Єгоров Петро Вікторович
  • Єгорова Наталія Борисівна
  • Зимницький Дмитро Валерійович
  • Кисельов Василь Олександрович
  • Клімов Євген Олександрович
  • Ключникова Катерина Володимирівна
  • Ковба Олексій Михайлович
  • Марченков Олександр Сергійович
  • Марченкова Юлія Ігорівна
  • Молчанов Олег Миколайович
  • Молчанова Юлія Олександрівна
  • Пріщенко Валерій Дмитрович
  • Пріщенко Денис Валерійович
  • Савченко Михайло Михайлович
  • Ситникова Марина Володимирівна
  • Тихонова Людмила Миколаївна
  • Харинін Дмитро Юрійович
  • Хлєбушкін Дмитро В'ячеславович
  • Цицилін Вадим Олександрович
    • Госпіталізовано:
  • Бєлік Тетяна Леонідівна
  • Коннік Марина Михайлівна
  • Кузнєцов Сергій Володимирович
  • Пєчніков Василь Сергійович
  • Шилов Антон Валентинович

    • Раніше в СК РФ заявляли, що в результаті катастрофи літака SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво загинула 41 людина.

    Літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот" 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. В "Аерофлоті" заявили про спалах двигуна після посадки.

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