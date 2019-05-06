Опубліковано список врятованих в авіакатастрофі в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Російська авіакомпанія "Аерофлот" оприлюднила список пасажирів, які вижили у катастрофі SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво у Росії. Список опублікований на сайті авіакомпанії, передає УНН.
"Аерофлот" публікує список пасажирів, які вижили в результаті авіаційної події з літаком, що виконував рейс SU1492 Москва - Мурманськ. Список неповний. Наразі уточнюється інформація щодо інших пасажирів рейсу", - зазначає компанія.
Зважаючи на те, як надходитиме інформація, список буде доповнюватися, відзначили в "Аерофлоті".
У списку імена 33 людей:
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Раніше в СК РФ заявляли, що в результаті катастрофи літака SSJ-100 в аеропорту Шереметьєво загинула 41 людина.
Літак SSJ-100 авіакомпанії "Аерофлот" 5 травня здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. В "Аерофлоті" заявили про спалах двигуна після посадки.