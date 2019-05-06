В сети появилось новое видео из салона горящего лайнера в Шереметьево

ukru
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 76734 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 100719 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 103576 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 105227 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 128988 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112989 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138720 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144792 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130220 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130291 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

Новая атака дронов на Одессу, в городе раздаются взрывы

7 марта, 19:47 • 63231 просмотра
В Сенате США республиканцы заблокировали пять резолюций в поддержку Украины

В Сенате США республиканцы заблокировали пять резолюций в поддержку Украины

7 марта, 20:43 • 36803 просмотра
Нидерланды выделят 700 млн евро на дроны для Украины

Нидерланды выделят 700 млн евро на дроны для Украины

7 марта, 21:17 • 32896 просмотра
Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

Департамент Маска уволил украинского журналиста "Голоса Америки" Яриша

7 марта, 22:41 • 43206 просмотра
США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии

01:45 • 50876 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 103445 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 128988 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 152586 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 164493 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 222951 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 76734 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 50739 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 73821 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 99606 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 99643 просмотра
Актуальное
В сети появилось новое видео из салона горящего лайнера в Шереметьево

В сети появилось новое видео из салона горящего лайнера в Шереметьево

Киев  •  УНН

 • 14751 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Telegram канал Baza опубликовал еще одно видео из горящего лайнера, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево, передает УНН.

Самолет Superjet 100 авиакомпании “Аэрофлот” совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Борт выполнял рейс из Москвы в Мурманск и взлетел в 18:03 по московскому времени (на данный момент совпадает с киевским — ред.). В 18:25 пилоты доложили об аварийной ситуации, через пять минут после этого самолет совершил посадку.

Началась эвакуация пассажиров с помощью спасательных трапов.

Следственный комитет официально сообщил, что погиб 41 человек, в том числе один член экипажа. Всего на борту самолета находились 78 человек. В Минздраве РФ говорят о 38 выживших, в СК — о 37. Официальный представитель “Аэрофлота” сообщил, что эвакуация заняла 55 секунд — меньше, чем положено по нормативам. В то же время, “Коммерсант FM” со ссылкой на источники сообщает, что множество пассажиров “тормозили эвакуацию, доставая и забирая с собой ручную кладь”.

Видео из салона лайнера во время аварийной посадки:

Причина пожара на борту пока неясна. Как пишет ТАСС, пилоты подтвердили, что в самолет во время полета ударила молния. Источники сообщают, что пожар начался уже на земле, при неудачной посадке — самолет совершил посадку с первого раза, но на середину полосы, после чего ударился носом о полосу и загорелся. Предполагается, что элементы стойки шасси могли попасть в двигатель. “Аэрофлот” в официальном заявлении подтвердил информацию о возгорании двигателя после посадки. По данным источника одного из СМИ, первоначальное решение о возврате в аэропорт командир экипажа принял из-за потери радиосвязи: какое-то время экипаж общался с диспетчером по резервному каналу, но позже отказал и он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧПНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы