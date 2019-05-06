У мережі з'явилося нове відео з салону палаючого лайнера у Шереметьєво

Літак Superjet 100 авіакомпанії “Аерофлот” здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво. Борт виконував рейс з Москви до Мурманська і злетів о 18:03 за московським часом (наразі співпадає з київським — ред.). О 18:25 пілоти доповіли про аварійну ситуацію, через п’ять хвилин після цього літак здійснив посадку.

Почалася евакуація пасажирів з допомогою рятувальних трапів.

Слідчий комітет офіційно повідомив, що загинула 41 людина, в тому числі один член екіпажу. Всього на борту літака знаходилися 78 осіб. У МОЗ РФ говорять про 38 тих, що вижили, в СК — про 37. Офіційний представник “Аерофлоту” повідомив, що евакуація зайняла 55 секунд — менше, ніж належить за нормативами. У той же час, “Коммерсант FM” з посиланням на джерела повідомляє, що безліч пасажирів “гальмували евакуацію, дістаючи і забираючи з собою ручну поклажу”.

Відео з салону лайнера під час аварійної посадки:

Причина пожежі на борту поки незрозуміла. Як пише ТАСС, пілоти підтвердили, що в літак під час польоту вдарила блискавка. Джерела повідомляють, що пожежа почалася вже на землі, при невдалій посадці — літак здійснив посадку з першого разу, але на середину смуги, після чого вдарився носом об смугу і загорівся. Передбачається, що елементи стійки шасі могли потрапити в двигун. “Аерофлот” в офіційній заяві підтвердив інформацію про спалах двигуна після посадки. За даними джерела одного з ЗМІ, початкове рішення про повернення в аеропорт командир екіпажу прийняв через втрату радіозв’язку: якийсь час екіпаж спілкувався з диспетчером з резервного каналу, але пізніше відмовив і він.