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Изменения климата: в мире стало вдвое больше дней с температурой выше 50°

Изменения климата: в мире стало вдвое больше дней с температурой выше 50°

Киев  •  УНН

 • 29300 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Глобальный анализ показал, что количество чрезвычайно жарких дней в году, когда температура достигает 50°C, удвоилось с 1980-х годов. Такие данные обнародовало BBC, сообщает УНН.

Детали

Согласно данным анализа, проведенного ВВС, общее количество дней с температурой выше 50°C увеличивалось в каждом из десятилетий с 1980 года.

"В среднем между 1980 и 2009 годами температура превышала 50°C примерно 14 дней в году. В период с 2010 по 2019 год это количество выросло до 26 дней в году", - пишет издание.

При этом, как отмечается, в тот же период температура 45°C и выше наблюдалась в среднем на две недели чаще в течение года.

"Увеличение может быть на 100% связано со сжиганием ископаемого топлива", - прокомментировал заместитель директора Института изменения окружающей среды Оксфордского университета, доктор Фридерике Отто.

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Теперь такие дни, по сообщению, также наблюдаются в большем количестве регионов мира, чем ранее, "создавая беспрецедентные проблемы для здоровья человека и того, как мы живем".

Температура 50°C наблюдается преимущественно на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива. А после рекордных температур 48,8°C в Италии и 49,6°C в Канаде этим летом ученые предупредили, что дни с температурой выше 50°C ожидаются и в других местах, если мы не сократим выбросы из-за ископаемого топлива.

"Нам нужно действовать быстро. Чем быстрее мы сократим выбросы, тем лучше будет всем", - отметил исследователь климата из Школы географии и окружающей среды Оксфордского университета, доктор Сихан Ли.

Анализ BBC также показал, что за последнее десятилетие максимальные температуры увеличились на 0,5°C по сравнению с долгосрочным средним значением с 1980 по 2009 год.

Но это повышение не чувствовалось одинаково во всем мире: в Восточной Европе, южной части Африки и Бразилии наблюдались некоторые повышения максимальных температур более чем на 1°C, а в некоторых частях Арктики и Ближнего Востока было зарегистрировано повышение более чем на 2°C.

Добавим

Высокая температура может быть смертельной для людей и природы и вызвать серьезные проблемы для зданий, дорог и энергосистем.

Согласно исследованию Университета Рутгерса в США, опубликованному в прошлом году, до 1,2 миллиарда человек во всем мире могут столкнуться с тепловым стрессом к 2100 году, если нынешние уровни глобального потепления сохранятся. Это как минимум в четыре раза больше, чем пострадавших на сегодня.

Ученые призывают мировых лидеров к немедленным действиям на саммите ООН в Глазго в ноябре, где правительствам предлагается взять на себя новые обязательства по сокращению выбросов, чтобы ограничить глобальное повышение температуры.

Дополнение

Накануне встречи в Глазго Форум уязвимых к изменению климата (CVF) выпустил манифест о том, что конференция должна сделать для сохранения безопасности на планете и защиты наиболее уязвимых. Страны, наиболее уязвимые к изменению климата, призывают к "чрезвычайному пакту", чтобы справиться с повышением температуры.

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