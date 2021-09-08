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Зміни клімату: вразливі країни закликають до "надзвичайного кліматичного пакту"

Зміни клімату: вразливі країни закликають до "надзвичайного кліматичного пакту"

Київ • УНН

 • 25898 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Країни, найбільш вразливі до зміни клімату, закликають до "надзвичайного пакту", щоб впоратися з підвищенням температури, пише УНН з посиланням на BBC.

Ця група хоче, щоб всі країни на майбутній зустрічі COP26 в Глазго погодили радикальні кроки, щоб уникнути "кліматичної катастрофи".

Деталі

Менш ніж через два місяці світові лідери зберуться в Глазго на COP26, найважливішу зустріч зі зміни клімату з часів Парижа.

Напередодні зустрічі в Глазго Форум вразливих до зміни клімату (CVF) випустив маніфест про те, що конференція повинна зробити для збереження безпеки на планеті і захисту найбільш вразливих.

Група говорить, що прогрес в боротьбі зі зміною клімату застопорився, і COP26 повинна просуватися вперед з тим, що вона називає "надзвичайним кліматичним пактом".

У результаті кожна країна, як очікується, буде пропонувати новий кліматичний план щороку в період з теперішнього моменту до 2025 року. Наразі сторони, які підписали Паризьку угоду, зобов'язані представляти нові плани тільки кожні п'ять років.

Уразливі країни говорять, що більш багаті країни повинні виконати свої зобов'язання з виділення 100 мільярдів доларів "кліматичного" фінансування в рік у період 2020-24 років.

Країни CVF хочуть, щоб ці гроші були розділені 50 на 50 між скороченням викидів вуглецю і наданням допомоги країнам в адаптації до загрози, створюваної підвищенням температури.

Країни також хочуть, щоб Велика Британія "взяла на себе повну відповідальність" за цей аспект переговорів, заявляючи, що життєво важливо відновити довіру до Паризької угоди.

Серед інших областей, в яких найбільш вразливі країни хочуть бачити прогрес, - питання про обмін боргу на клімат.

Багато з найбідніших країн світу мають великий борговий тягар, що посилюється пандемією, яка ще більше фінансово виснажила ці країни.

При обміні боргу на клімат країна може зменшити свою заборгованість перед міжнародними кредиторами, направивши платежі з обслуговування боргу на фінансування відновлювальних джерел енергії або посилення захисту природи.

Додамо

Екологічні групи запропонували відкласти зустріч COP26 на тій підставі, що вакцини розподіляються несправедливо і що делегати з бідніших країн стикаються з величезними рахунками за проживання з карантинними умовами після прибуття до Великої Британії.

Однак держави-члени CVF наполягають на тому, щоб зустріч проводилася очно, і закликають до підтримки і "полегшеного доступу" для забезпечення фізичної участі делегатів.

Уряд Великої Британії відреагував на ці заклики, погодившись взяти на себе витрати за проживання у готелі у карантинних умовах будь-якого делегата, спостерігача або представника ЗМІ з країни, що розвивається.

Доповнення

Група зіграла ключову роль в тому, щоб підштовхнути решту світу до ідеї стримати зростання глобальної температури до рівня нижче 1,5° C в цьому столітті. Це було включено в Паризьку кліматичну угоду 2015 року.

Недавнє дослідження Міжурядової групи експертів зі зміни клімату передбачає, що порогове значення буде подолано трохи більше як за десять років при нинішніх темпах викидів вуглецю.

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