Недавнє дослідження Міжурядової групи експертів зі зміни клімату прогнозує, що порогове значення буде подолано трохи більше як за десять років при нинішніх темпах викидів вуглецю.
США і ЄС закличуть країни знизити викиди метану на 30% - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. США і ЄС на цьому тижні мають намір оголосити про своє зобов’язання знизити викиди метану в атмосферу щонайменше на 30% до 2030 року, в порівнянні з рівнем 2020 року. Як пише в понеділок Reuters, з посиланням на документи, що потрапили розпорядження агентства, Вашингтон і Брюссель мають намір закликати приєднатися до цієї мети більше 20 країн, передає УНН.
Цитата
“Короткий термін життя метану в атмосфері означає, що вжиття заходів зараз може швидко знизити темпи глобального потепління”, — сказано в проекті документа про відповідні зобов’язання США і ЄС. Офіційно він може бути представлений в п’ятницю.
Деталі
В іншому документі, за даними Reuters, перераховані понад два десятки країн, серед яких Китай, Індія, Бразилія, Росія, Саудівська Аравія, Норвегія, Катар, Велика Британія, Нова Зеландія, Південна Африка.
ЄС і США мають намір закликати владу цих держав приєднатися до згаданої мети щодо зниження викидів метану.
Нагадаємо