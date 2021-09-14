Недавнее исследование Межправительственной группы экспертов по изменению климата прогнозирует, что пороговое значение будет преодолен чуть более чем за десять лет при нынешних темпах выбросов углерода.
США и ЕС призовут страны снизить выбросы метана на 30% - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. США и ЕС на этой неделе намерены объявить о своем обязательстве снизить выбросы метана в атмосферу как минимум на 30% к 2030 году, по сравнению с уровнем 2020 года. Как пишет в понедельник Reuters со ссылкой на документы, попавшие распоряжение агентства, Вашингтон и Брюссель намерены призвать присоединиться к этой цели более 20 стран, передает УНН.
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“Короткий срок жизни метана в атмосфере означает, что принятие мер сейчас может быстро снизить темпы глобального потепления”, — говорится в проекте документа о соответствующие обязательства США и ЕС. Официально он может быть представлен в пятницу.
Детали
В другом документе, по данным Reuters, перечислены более двух десятков стран, среди которых Китай, Индия, Бразилия, Россия, Саудовская Аравия, Норвегия, Катар, Великобритания, Новая Зеландия, Южная Африка.
ЕС и США намерены призвать власти этих государств присоединиться к данной цели по снижению выбросов метана.
Напомним