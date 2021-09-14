США и ЕС призовут страны снизить выбросы метана на 30% - Reuters

КИЕВ. 14 сентября. УНН. США и ЕС на этой неделе намерены объявить о своем обязательстве снизить выбросы метана в атмосферу как минимум на 30% к 2030 году, по сравнению с уровнем 2020 года. Как пишет в понедельник Reuters со ссылкой на документы, попавшие распоряжение агентства, Вашингтон и Брюссель намерены призвать присоединиться к этой цели более 20 стран, передает УНН.