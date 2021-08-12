В Італії рекорд температури в Європі за всю історію спостережень
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. На італійському острові Сицилія, попередньо, зафіксували найвищу температуру, що коли-небудь була зареєстрована в Європі - 48,8°C, пише УНН з посиланням на ВВС.
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Регіональна влада повідомила про такий показник, що повинен бути перевірений Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО), недалеко від Сіракуз в середу.
За даними ВМО, поточний офіційний рекорд в Європі - 48°C, зареєстрований в Афінах у Греції в 1977 році.
Остання хвиля тепла в Італії викликана антициклоном "Люцифер", що прийшов з Африки.
За прогнозами, "Люцифер" попрямує на північ через материкову частину Італії, що призведе до подальшого підвищення температури в містах, включаючи столицю - Рим.
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Світ відчує підвищення температури до "критичного" порогу найближчими роками, прогнозують в ООН.