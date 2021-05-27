Світ відчує підвищення температури до "критичного" порогу найближчими роками - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Цілком ймовірно, що ми вже в найближчі п'ять років відчуємо, що таке підвищення середньосвітової температури на 1,5°C. Для того, щоб не допустити її подальшого зростання, потрібно прискорити скорочення викидів парникових газів. Про це попереджають автори нового бюлетеня, підготовленого установою ООН - Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО), передає УНН.
Деталі
Протягом найближчих п'яти років середньорічна температура буде як мінімум на 1°C вище доіндустріальних показників (до 1860-1900 рр.). Причому як мінімум один рік поб'є температурний рекорд 2016 року - в цьому метеорологи впевнені на 90 відсотків. Велика ймовірність - 40 відсотків - того, що в якийсь рік температура тимчасово збільшиться на 1,5°C. Саме ця цифра фігурує в Паризькій угоді з клімату як гранично допустима - інакше світ чекають катастрофічні і непередбачувані наслідки.
"Сьогодні експерти пророкують, що в найближчі п'ять років середньорічна глобальна температура, ймовірно, буде як мінімум на 1°C вище доіндустріальних значень: в діапазоні від 0,9° C до 1,8°C. А тимчасове потепління на 1,5°С може спостерігатися вже в найближчі кілька років", - вказали в ООН.
Експерти також очікують, що в 2021-2025 роках в регіонах високих широт і Сахеле, швидше за все, буде більш волого, а в Атлантиці почастішають тропічні циклони.
"Це не просто статистика. Підвищення температури означає прискорення танення льодів, підвищення рівня моря, все частіші періоди спеки та інші екстремальні погодні явища, а також все більш серйозні наслідки для виробництва продовольства, сталого розвитку, здоров'я людини і навколишнього середовища", - підкреслив Генеральний секретар ВМО Петері Таалас.
Отримані висновки засновані на досвіді всесвітньо відомих кліматологів і на даних кращих систем прогнозування з провідних кліматичних центрів по всьому світу.
"Це дослідження з високим рівнем наукової достовірності показує, що ми відчутно і невблаганно наближаємося до порогу, заявленому в Паризькому угоді зі зміни клімату. Це ще один тривожний сигнал про те, що світу необхідно прискорити виконання зобов'язань зі скорочення викидів парникових газів і досягнення вуглецевої нейтральності", - зауважив Таалас.
При цьому, за словами очільника ВМО, сьогодні технологічні досягнення дозволяють відстежувати викиди парникових газів аж до їх джерел. А це дає можливість ухвалювати цілеспрямовані заходи з їх скорочення.
Тривожні прогнози кліматологів також змушують серйозно поставитися до питань адаптації до зміни клімату. Тільки половина з 193 держав-членів ВМО мають сучасні служби раннього попередження. А вони вкрай необхідні для того, щоб звести до мінімуму наслідки екстремальних погодних явищ, в тому числі в особливо вразливих областях - таких, як охорона здоров'я, водопостачання, сільське господарство і поновлювані джерела енергії.
Доповнення
2020 рік був одним з трьох найспекотніших в історії спостережень - середня глобальна температура була на 1,2°C вище доіндустріальних рівнів.
Паризька хартія щодо клімату направлена на те, щоб утримати зростання глобальної температури в цьому столітті в межах 1,5°C. Національні добровільні зобов'язання щодо скорочення викидів в теперішньому вигляді не забезпечують досягнення цієї мети, вказують в ООН.
В ООН вважають, що нинішній, 2021 рік, і листопадові переговори зі зміни клімату в Глазго повинні стати переломним моментом в стримуванні кліматичних змін. Зміна клімату займе одне з центральних місць в порядку денному саміту лідерів Групи семи, який пройде у Великій Британії 11-13 червня.