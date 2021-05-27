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Мир почувствует повышение температуры до "критического" порога в ближайшие годы - ООН

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 мая. УНН. Вполне вероятно, что мы уже в ближайшие пять лет почувствуем, что такое повышение среднемировой температуры на 1,5°C. Для того, чтобы не допустить дальнейшего роста, нужно ускорить сокращение выбросов парниковых газов. Об этом предупреждают авторы нового бюллетеня, подготовленного учреждением ООН - Всемирной метеорологической организацией (ВМО), передает УНН.

Мир почувствует повышение температуры до "критического" порога в ближайшие годы - ООН

Детали

На протяжении ближайших пяти лет среднегодовая температура будет как минимум на 1°C выше доиндустриальных показателей (до 1860-1900 гг.). Причем как минимум один год побьет температурный рекорд 2016 года – в этом метеорологи уверены на 90 процентов. Велика вероятность – 40 процентов – того, что в какой-то год температура временно увеличится на 1,5°C. Именно эта цифра фигурирует в Парижском соглашении по климату в качестве предельно допустимой – иначе мир ждут катастрофические и непредсказуемые последствия.

"Сегодня эксперты предсказывают, что в ближайшие пять лет среднегодовая глобальная температура, вероятно, будет как минимум на 1°C выше доиндустриальных значений: в диапазоне от 0,9°C до 1,8°C. А временное потепление на 1,5°С может наблюдаться уже в ближайшие несколько лет", - указали в ООН.

Эксперты таже ожидают, что в 2021-2025 годах в регионах высоких широт и Сахеле, скорее всего, будет более влажно, а в Атлантике участятся тропические циклоны.

"Это не просто статистика. Повышение температуры означает ускорение таяния льдов, повышение уровня моря, все более частые периоды жары и другие экстремальные погодные явления, а также все более серьезные последствия для производства продовольствия, устойчивого развития, здоровья человека и окружающей среды", - подчеркнул Генеральный секретарь ВМО Петери Таалас.

Полученные выводы основаны на опыте всемирно известных климатологов и на данных лучших систем прогнозирования из ведущих климатических центров по всему миру.

"Это исследование с высоким уровнем научной достоверности показывает, что мы ощутимо и неумолимо приближаемся к порогу, заявленному в Парижском соглашении по изменению климата. Это еще один тревожный сигнал о том, что миру необходимо ускорить выполнение обязательств по сокращению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтральности", - отметил Таалас.

При этом, по словам главы ВТО, на сегодня технологические достижения позволяют отслеживать выбросы парниковых газов до их источников. А это дает возможность принимать целенаправленные меры по их сокращению.

Тревожные прогнозы климатологов также заставляют серьезно отнестись к вопросам адаптации к изменению климата. Только половина из 193 государств-членов ВМО имеют современные службы раннего предупреждения. А они крайне необходимы для того, чтобы свести к минимуму последствия экстремальных погодных явлений, в том числе в особо уязвимых областях – таких, как здравоохранение, водоснабжение, сельское хозяйство и возобновляемые источники энергии.

Дополнение

2020 год был одним из трех самых жарких в истории наблюдений - средняя глобальная температура была на 1,2°C выше доиндустриальных уровней.

Парижское соглашение по климату направлено на то, чтобы удержать рост глобальной температуры в этом столетии в пределах 1,5°C. Национальные добровольные обязательства по сокращению выбросов в настоящем виде не обеспечивают достижения этой цели, указывают в ООН.

В ООН считают, что нынешний, 2021 год, и ноябрьские переговоры по изменению климата в Глазго должны стать переломным моментом в сдерживании климатических изменений. Изменение климата займет одно из центральных мест в повестке дня саммита лидеров Группы семи, который пройдет в Великобритании 11-13 июня.

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