Зміни клімату: у світі стало удвічі більше днів із температурою вище 50°

Деталі

Згідно з даними аналізу, проведеного ВВС, загальна кількість днів з температурою вище 50°C збільшувалася в кожному з десятиліть з 1980 року.

"У середньому між 1980 і 2009 роками температура перевищувала 50°C приблизно 14 днів на рік. У період з 2010 по 2019 рік ця кількість виросла до 26 днів на рік", - пише видання.

При цьому, як зазначається, у той же період температура 45°C і вище спостерігалася в середньому на дві тижні частіше протягом року.

"Збільшення може бути на 100% пов'язано зі спалюванням викопного палива", - прокоментував заступник директора Інституту зміни навколишнього середовища Оксфордського університету, доктор Фрідеріке Отто.

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Тепер такі дні, за повідомленням, також спостерігаються у більшій кількості регіонів світу, ніж раніше, "створюючи безпрецедентні проблеми для здоров'я людини і того, як ми живемо".

Температура 50°C спостерігається переважно на Близькому Сході і в регіонах Перської затоки. А після рекордних температур 48,8°C в Італії і 49,6°C в Канаді цього літа вчені попередили, що дні з температурою вище 50°C очікуються і в інших місцях, якщо ми не скоротимо викиди через викопне паливо.

"Нам потрібно діяти швидко. Чим швидше ми скоротимо викиди, тим краще буде всім", - зазначив дослідник клімату зі Школи географії та навколишнього середовища Оксфордського університету, доктор Сіхан Лі.

Аналіз BBC також показав, що за останнє десятиліття максимальні температури збільшилися на 0,5°C в порівнянні з довгостроковим середнім значенням з 1980 по 2009 рік.

Але це підвищення не відчувалося однаково у всьому світі: у Східній Європі, південній частині Африки і Бразилії спостерігалися деякі підвищення максимальних температур більш ніж на 1°C, а в деяких частинах Арктики і Близького Сходу було зареєстровано підвищення більш ніж на 2°C.

Додамо

Висока температура може бути смертельною для людей і природи і викликати серйозні проблеми для будівель, доріг і енергосистем.

Згідно з дослідженням Університету Рутгерса в США, опублікованого торік, до 1,2 мільярда людей у всьому світі можуть зіткнутися з тепловим стресом до 2100 року, якщо нинішні рівні глобального потепління збережуться. Це як мінімум в чотири рази більше, аніж постраждалих на сьогодні.

Учені закликають світових лідерів до негайних дій на саміті ООН в Глазго в листопаді, де урядам буде запропоновано взяти на себе нові зобов'язання щодо скорочень викидів, щоб обмежити глобальне підвищення температури.

Доповнення

Напередодні зустрічі в Глазго Форум вразливих до зміни клімату (CVF) випустив маніфест про те, що конференція повинна зробити для збереження безпеки на планеті і захисту найбільш вразливих. Країни, найбільш вразливі до зміни клімату, закликають до "надзвичайного пакту", щоб впоратися з підвищенням температури.