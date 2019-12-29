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СМИ РФ: обмен удерживаемыми лицами между Украиной и "Л/ДНР" - завершен

СМИ РФ: обмен удерживаемыми лицами между Украиной и "Л/ДНР" - завершен

Киев  •  УНН

 • 12780 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Процедура обмена пленными между Украиной и боевиками так называемых республик “Л/ДНР” завершена на КПВВ “Майорское” под Горловкой, передает корреспондент российского агентства ТАСС, пишет УНН.

Представители боевиков заявили российским журналистам, что так называемой “Донецкой народной республике” передали: “от Киева 60 человек, еще украинская сторона не довезла несколько человек, мы ждем их”.

В свою очередь, как заявили боевики российским журналистам, Украины со стороны сепаратистов так называемых “ДНР/ЛНР” передали 52 человека.

Ранее УНН стали известны имена первых содержащихся в ОРДЛО украинцев.

Также сообщалось, что во время верификации все 25 человек заявили, не бажаються оставаться в ОРДЛО.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook сообщила, что с ОРДЛО должны вернуться 80 человек.

Стоит напомнить, что сегодня, в воскресенье, должна состояться “Большой обмен” удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями боевиков “Л/ДНР”.

То, что обмен удерживаемыми лицами состоится в воскресенье, 29 декабря, подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По предварительным данным, он состоится на КПВВ “Майорское”. В пользу этого говорит и то, что этот пункт въезда-выезда 29 декабря работать не будет.

Как сообщал УНН, ранее Денисова подтвердила, что в майорских в Донецкой области стартовал процесс взаимного обмена удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО.

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