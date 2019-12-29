ЗМІ РФ: обмін утримуваними особами між Україною та "Л/ДНР" - завершено

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Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Процедура обміну полоненими між Україною і бойовиками так званих республік “Л/ДНР” завершена на КПВВ “Майорське” під Горлівкою, передає кореспондент російського агентства ТАСС, пише УНН.

Представники бойовиків заявили російським журналістам, що так званій “Донецькій народній республіці” передали: “від Києва 60 осіб, ще українська сторона не довезла кілька людей, ми чекаємо їх”.

У свою чергу, як заявили бойовики російським журналістам, Україні зі сторони сепаратистів так званих “ДНР/ЛНР” передали 52 особи.

Раніше УНН стали відомі імена перших утримуваних в ОРДЛО українців.

Також повідомлялось, що під час верифікації всі 25 осіб заявили, що не бажаються залишатись в ОРДЛО.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Facebook повідомила, що з ОРДЛО мають повернутись 80 осіб.

Варто нагадати, що сьогодні, у неділю, має відбутись “Великий обмін” утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”.

Те, що обмін утримуваними особами має відбутися у неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними, він відбудеться на КПВВ “Майорське”. На користь цього говорить і те, що цей пункт в’їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.

Як повідомляв УНН, раніше Денісова підтвердила, що у Майорську на Донеччині стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною та ОРДЛО.

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