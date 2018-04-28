СМИ: КНДР и Южная Корея намерены объявить об окончании войны
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Северная и Южная Корея договорились положить конец Корейской войне в этом году. Об этом сообщает “Kyodo” со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (KCNA), передает УНН.
По данным агентства, об этом говорится в Пханмунджомской декларации составленной по итогам саммита президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
При этом оба лидера собираются объявить о переходе от существующего перемирия к мирному соглашению и договорились достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова.
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Напомним, 27 апреля в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, состоялась историческая встреча лидеров двух корейских государств. Северная и Южная Корея заявили, что совместными усилиями будут вести переговоры с США, а также потенциально с Китаем относительно официального прекращения войны 1950-53 годов, которая прекратилась во время перемирия, после чего технически Кореи остались в состоянии войны.