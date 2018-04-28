ЗМІ: КНДР і Південна Корея мають намір оголосити про закінчення війни
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Північна і Південна Корея домовилися покласти край Корейській війні в цьому році. Про це повідомляє “Kyodo” з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (KCNA), інформує УНН.
За даними агентства, про це йдеться в Пханмунджомской декларації складеної за підсумками саміту президента Південної Кореї Мун Чже Іна і лідера КНДР Кім Чен Ина.
При цьому обидва лідери збираються оголосити про перехід від існуючого перемир'я до мирної угоди та домовилися досягти повної денуклеаризації Корейського півострова.
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Нагадаємо, 27 квітня у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє Північну і Південну Кореї, відбулася історична зустріч лідерів двох корейських держав. Північна і Південна Корея заявили, що спільними зусиллями будуть вести переговори з США, а також потенційно з Китаєм щодо офіційного припинення війни 1950-53 років, яка припинилася під час перемир'я, після чого технічно Кореї залишилися в стані війни.