Дві Кореї домовилися про денуклеаризацію півострова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Дві Кореї домовилися очистити свій півострів від ядерної зброї, але не змогли представити будь-які нові конкретні заходи, як це зробити. Про це УНН повідомляє з посиланням на Associated Press.
У спільній заяві, опублікованій після переговорів корейських лідерів в п'ятницю, сказано, що дві Кореї підтвердили свою мету із приходу до мети щодо "без'ядерного Корейського півострова шляхом повної денуклеаризації".
У заяві при цьому не йдеться про те, які конкретні кроки в області роззброєння зробить Північна Корея.
Раніше сьогодні корейські лідери повернулися до переговорів після перерви між двома раундами саміту. Під час спільної прогулянки вони поговорили віч-на-віч.
Раніше було проведено перший раунд переговорів між КНДР і Південною Кореєю. В офісі президента Південної Кореї повідомили, що Мун Чже Ін висловив задоволення після першого раунду переговорів з Кім Чен Ином. Зазначено, що лідери обговорили денуклеаризацію Корейського півострова і офіційні представники обох країн працюють над спільною заявою.