Завершився перший раунд переговорів між КНДР і Південною Кореєю
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Ранкова частина переговорів між главою КНДР Кім Чен Ином і президентом Республіки Корея Мун Чже Іном завершилася, північнокорейський лідер покинув територію Південної Кореї. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
У даний момент глави держав перервалися на обід.
Кім Чен Ин повернувся на територію Північної Кореї у своєму лімузині. Повідомляється, що машину північнокорейського лідера супроводжували охоронці.
Під час саміту глави держав обговорять питання денуклеаризації Корейського півострова, перспективи поліпшення відносин між країнами, а також можливе возз’єднання. Очікується, що за підсумками переговорів буде підписано двосторонню угоду.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Білому домі відреагували на зустріч глав КНДР і Південної Кореї
Перед початком історичних переговорів з південнокорейським президентом лідер КНДР Кім Чен Ин впевнений, що переговори приведуть до “хороших і значимих результатів”.
“Ми прибули сюди з надією відкрити нову сторінку в історії двох Корей. Я впевнений, що ми зможемо провести конструктивні переговори з президентом Мун Чже Іншому, які приведуть до дуже хорошим і значимих результатів”, — зазначив північнокорейський лідер. Кім Чен Ин також підкреслив, що не хоче “повторення минулого” і сповнений рішучості виконати всі зобов’язання, які покладе на себе північнокорейська сторона.
У свою чергу президент Південної Кореї Мун Чже Ін закликав лідера КНДР разом принести мир і процвітання на Корейський півострів.
“Я усвідомлюю, яка відповідальність лежить на наших з вами плечах. І я вдячний вам за рішучість і мужність, які ви проявили, прибувши на ці переговори. Так давайте разом проявимо мужність і рішучість і принесемо мир і процвітання на Корейський півострів. З цього дня демаркаційна лінія більше не є символом розбрату, вона стала символом миру”, — підкреслив він.
Нагадаэмо, в південній частині демілітаризованої зони, що розділяє Північну і Південну Кореї, почалася історична зустріч лідерів двох корейських держав. Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером з 1953 року, який відвідав Південь.