У Білому домі відреагували на зустріч глав КНДР і Південної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У повідомленні прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс йдеться, що Сполучені штати сподіваються на успішні переговори між лідером КНДР Кім Чен Ином і президентом Республіки Корея Мун Чже Іном. Заява опублікована в Twitter-акаунті телеканалу ABC, інформує УНН.
“Ми сподіваємося, що переговори дозволять добитися прогресу в досягненні миру і процвітання на Корейському півострові”, — йдеться в прес-релізі Білого дому.
Також підкреслюється, що зустріч президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина відбудеться “в найближчі тижні”.
Нагадаємо, в південній частині демілітаризованої зони, що розділяє Північну і Південну Кореї, почалася історична зустріч лідерів двох корейських держав.