В Белом доме отреагировали на встречу глав КНДР и Южной Кореи

“Мы надеемся, что переговоры позволят добиться прогресса в достижении мира и процветания на Корейском полуострове”, — говорится в пресс-релизе Белого дома.

Также подчеркивается, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится “в ближайшие недели”.

Напомним, в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, началась историческая встреча лидеров двух корейских государств.