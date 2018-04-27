В Белом доме отреагировали на встречу глав КНДР и Южной Кореи
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В сообщении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс говорится, что Соединённые Штаты надеются на успешные переговоры между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Заявление опубликовано в Twitter-аккаунте телеканала ABC, передает УНН.
“Мы надеемся, что переговоры позволят добиться прогресса в достижении мира и процветания на Корейском полуострове”, — говорится в пресс-релизе Белого дома.
Также подчеркивается, что встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится “в ближайшие недели”.
Напомним, в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, началась историческая встреча лидеров двух корейских государств.